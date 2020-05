Caos Procure: Gasparri, 'verifiche su Pignatone e attività Procura Roma'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Spicca, da quanto si legge in nuove intercettazioni, anche il ruolo dell'ex Procuratore di Roma Giuseppe Pignatone. Si leggono strane affermazioni di Pignatone. L'allora Procuratore di Roma si interessava di audizioni e attività del Csm. Sembra incoraggiasse alcune scelte e ne temesse altre che, a lui non gradite, poi in effetti il Csm non adottava. Sto presentando in Parlamento un ampio dossier riguardante le attività dell'allora Procuratore della Repubblica di Roma Pignatone". Lo annuncia il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Il fatto che oggi non sia magistrato attivo in Italia ma altrove -aggiunge- non vuol dire che non ci si debba occupare di lui in sedi pubbliche, sollecitando anche gli organi di governo a svolgere attività ispettive sul passato e sul presente. Pignatone probabilmente ne uscirà a testa alta. Ma ci sarà una verifica ineludibile. Le parole che ha pronunciato mi appaiono inquietanti. A che titolo si confrontava con Palamara su nomine e su decisioni del Csm? Perché si informava su questioni che poi si intrecciavano con le attività della Procura. Rispunta, e come poteva mancare, il nome di Woodcock, di cui la Procura di Roma si occupò. Un intreccio inquietante sul quale non farò sconti a nessuno e del quale parlerò in iniziative parlamentari e iniziative pubbliche".

"Terrò nei prossimi giorni un incontro pubblico a Roma sui temi della Procura, delle attività del Partito democratico nella città, sulle inchieste fatte e su quelle mancanti, sull'esigenza di trasparenza nella magistratura romana. È un capitolo -conclude Gasparri- che la politica deve affrontare".