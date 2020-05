Coronavirus, a Roma 11 nuovi contagi in 24 ore

Roma, 28 mag. (Adnkronos Salute) - "Oggi registriamo un dato di 21 casi positivi nelle ultime 24 ore e un trend allo 0,2%. Il numero dei guariti nelle ultime 24 ore è cresciuto di 97 persone e per la prima volta il totale supera il numero dei positivi attuali. Sono stati 7 i decessi. Undici i nuovi casi a Roma città. Ora è il momento di tenere alto il livello di guardia e di attenzione". Lo sottolinea l'assessore alla Sanità e all’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, in una nota, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù.

"E' attivo il nuovo servizio telefonico di consulenza dell'azienda ospedaliera San Camillo per creare un contatto diretto tra gli specialisti e i pazienti per i quali un ritardo diagnostico può aggravare una patologia. In una fase di ripresa delle attività ambulatoriali, chiamando lo 06.58703019, dal lunedì al venerdì tra le 8 e le 17 - spiega - i cittadini potranno ricevere le informazioni necessarie per contattare le diverse Unità operative. Il servizio ha l'obiettivo di riaprire un canale tra il medico curante e il paziente in un momento di difficoltà nell'accesso alle strutture sanitarie", conclude l'assessore.

"Sono 3.405 gli attuali casi positivi a Covid-19 nella Regione Lazio. Di questi, 2.306 sono in isolamento domiciliare, 1.035 sono ricoverati non in terapia intensiva, 64 in terapia intensiva. Sono 708 i pazienti deceduti e 3.580 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 7.693 casi", sottolinea l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio nel bollettino quotidiano.