Coronavirus: Salvini, 'se Fontana in Procura allora convocare anche Conte'

MUSICA

Ben Harper, la sua ultima canzone "Don't Let Me Disappear". Il video

Ben Harper ha pubblicato il suo nuovo singolo "Don't Let Me Disappear", accompagnato da un bellissimo video ispirato alla solitudine. Il cantautore californiano non ha specificato quando ha scritto e registrato la canzone, ma il testo sembra rispecchiare proprio l'ansia e la solitudine provata da tutti durante questo periodo di quarantena e isolamento sociale dettati dall'emergenza Coronavirus. ...