Caos Procure: la posizione di Mattarella, nota ufficio stampa Quirinale

Roma, 29 mag. (Adnkronos) - Dopo le polemiche che a distanza di circa un anno tornano ad investire la magistratura a seguito della pubblicazione di conversazioni tra magistrati, legate al procedimento che coinvolge l'ex presidente dell'Anm ed ex membro del Csm, Luca Palamara, nel pomeriggio l'Ufficio stampa del Quirinale ha diffuso una nota. Questo il testo integrale.

"In riferimento alle vicende inerenti al mondo giudiziario, assunte in questi giorni a tema di contesa politica, il Presidente della Repubblica ha già espresso a suo tempo, con fermezza, nella sede propria -il Consiglio superiore della magistratura- il grave sconcerto e la riprovazione per quanto emerso, non appena è apparsa in tutta la sua evidenza la degenerazione del sistema correntizio e l’inammissibile commistione fra politici e magistrati".

"Il Presidente della Repubblica ha, in quella stessa sede, sollecitato modifiche normative di legge e di regolamenti interni per impedire un costume inaccettabile quale quello che si è manifestato, augurandosi che il Parlamento provvedesse ad approvare una adeguata legge di riforma delle regole di formazione del Csm".