Fase 2: Bertolaso, 'polemiche in Sicilia? Fava ha perso un'occasione per stare zitto' (2)

(Adnkronos) - Ma quale sarebbe il ruolo di Guido Bertolaso in Sicilia? “Stiamo ragionando – spiega il diretto interessato - ne stiamo parlando siamo in riunione. Parliamo di statistiche. Non c'è alcuna fretta, sono qui con loro e gli do una mano. Vedremo la prossima settimana. Ma ancora non c'è nulla di concreto. Non c'è bisogno di mettere nero su bianco. Loro hanno delle idee per riaprire l'isola, ma vogliono essere cauti e proteggere i siciliani che finora si sono comportati bene, ma vogliono anche invogliare i turisti a venire in Sicilia. Quest'isola è uno dei posti più belli per venire in vacanza”.

E sull'apertura del 3 giugno, Guido Bertolaso spiega: “Stiamo lavorando, sono ottimista per questi mesi, perché c'è bisogno di mettere alla prova i meccanismi di controllo e di sorveglianza”. “Passata l'estate non so cosa potrà accadere francamente – aggiunge ancora - perché sicuramente ci sarà un movimento di persone in Europa. Ci saranno cambiamenti di clima autunnali e l'influenza che tornerà come ogni anno e se dovesse esserci una nuova ondata di epidemia Covid, sarà davvero problematico fare una distinzione visto che i sintomi sono molto simili”.