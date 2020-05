Coronavirus: Laforgia (Leu), ' follia barattare crescita e diritti'

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Bonomi immagina che la crisi si affronti barattando la crescita con i diritti. Pensare di aumentare la produttività attaccando il contratto collettivo nazionale e riducendo le tutele del lavoro é semplicemente una follia. Questo è un uso politico della crisi". Lo afferma il senatore di Leu Francesco Laforgia.

"Approfittare di questo momento drammatico per il Paese -aggiunge- per far fare sacrifici sempre agli stessi, ai lavoratori, non è tollerabile. Il governo reagisca con politiche di sviluppo, apra una stagione di investimenti pubblici su scuola, ricerca e ambiente e metta in campo la più grande battaglia contro le disuguaglianze della storia di questo Paese. Questa é l’unica risposta possibile a chi vuole riportare l’Italia nel passato".