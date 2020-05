Fase 2: Tajani, 'edilizia settore chiave per ripartenza'

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Dobbiamo ripartire. Uno dei settori chiave è l'edilizia che a sua volta è legata anche all'acciaio. Abbiamo presentato un Piano Casa per rilanciare l'edilizia sostenibile in linea con la green economy. Per uscire dalla crisi dobbiamo investire nell'economia reale". Così Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, ai microfoni di Tgcom 24.