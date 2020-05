Coronavirus: Silvestroni (Fdi), 'manca strategia e sinistra attacca Bonomi'

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - “Il governo non sa dove andare, attaccare Bonomi oggi è lo sport preferito dalla sinistra per distogliere l’attenzione sulla disastrosa gestione delle casse integrazioni. Manca strategia e visione, i decreti di Conte e Gualtieri non creano lavoro e non danno liquidità alle imprese che già hanno anticipato quello che potevano ai lavoratori.” Cosi il deputato di Fdi Marco Silvestroni.