Migranti: Fratoianni, 'nessun silenzio ma con Ong contro torturatori'

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - “Come al solito l’onorevole Meloni si ferma ai titoli e alle fotografie e non legge tutta la storia. Se tre torturatori e stupratori degli infami centri libici, sono stati condannati come è avvenuto a Messina è perché alcuni migranti li hanno riconosciuti ed accusati. E a farlo sono stati, guarda caso, dei profughi salvati da Nave Alex di Mediterranea, non certo degli esponenti di Fdi".” Lo afferma Nicola Fratoianni portavoce nazionale di Sinistra italiana.

“Altro che silenzio come ci accusa scioccamente -aggiunge l’esponente di Leu- siamo noi, le Ong e alcuni giornalisti coraggiosi ad essere in prima linea a denunciare i criminali che fanno affari sulla pelle di gente disperata. Venga con noi anche l’onorevole Meloni, faccia quello che fanno le Ong in mare e se ne renderà conto e smetterà di fare solo propaganda...”.