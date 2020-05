2 giugno: Maiorino (M5S), 'tutti si ritrovino attorno a Capo Stato, stop polemiche'

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - “La Festa della Repubblica, che ricorre il 2 giugno, celebra l’unità nazionale e la democrazia. E’ un giorno importante per l’Italia e quest’anno assume un significato assai più profondo non solo sul piano simbolico. C’è bisogno di unità di intenti e le forze politiche presenti in Parlamento hanno il dovere, soprattutto in un momento così complesso, di rispettare i simboli, e fare quadrato attorno alla figura del Capo dello Stato, che rappresenta la nazione ed è il garante della nostra Costituzione”. Lo afferma Alessandra Maiorino, vicecapogruppo M5S al Senato.

“L’Italia -aggiunge- non ha bisogno di scadere in polemiche pretestuose, funzionali solo ad alimentare tensioni e rabbia sociale. Ha bisogno di responsabilità e di rispetto per le Istituzioni, soprattutto, in questa fase storica e nel giorno della Repubblica”.