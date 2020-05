Fdi: Meloni, 'contenta per sondaggi ma voti prima si prendono poi si commentano'**

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Sono ovviamente molto contenta del fatto che tutti gli osservatori dicano che Fratelli d’Italia è un partito in grande crescita e sono onorata del fatto che se oggi esiste la destra italiana è grazie ai sacrifici che abbiamo fatto in questi anni. Per come io vedo la politica, però, i voti si prendono poi si commentano. I sondaggi li guardo sempre con interesse ma non sono ancora voti reali. Vedremo alle urne quando finalmente si potrà votare". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un'intervista a 'Stasera Italia' in onda questa sera.