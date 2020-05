Fase 2: Meloni, 'capisco chi scende in piazza'

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Penso che il governo non si stia neanche lontanamente rendendo conto della gravità della situazione economica nella quale ci troviamo. Lo dimostra come è stato impostato un decreto Rilancio fatto di 266 articoli, la maggior parte dei quali serve a moltiplicare le poltrone, distribuire consulenze, a fare cose che nulla hanno a che vedere con la ripartenza dell’Italia. Capisco chi scende in piazza". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un'intervista a 'Stasera Italia', in onda questa sera su Retequattro.