Coronavirus: Orlando, 'inaccettabile accostare politica a virus, antipolitica troppo avanti'

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Ma davvero è accettabile che la politica (tutta) sia accostata a un virus da un rappresentante economico? Non credo ci sia altro Paese in Europa (compresi i Paesi che hanno reagito assai peggio dell’Italia al Covid) nel quale un parallelo così rozzo e generico sarebbe accettato". Lo scrive su Facebook il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando.

"A parte -aggiunge- la sensibilità di assumere come termine di paragone un fenomeno che ha provocato decine di migliaia di morti in Italia, è il segno di quanta strada abbia fatto l’antipolitica nel nostro Paese, o meglio, di quanta strada abbia fatto la politica che si traveste da antipolitica. È un processo che va avanti da anni e non mi pare ci abbia consegnato nè istituzioni più solide nè una politica migliore. Una politica, peraltro, tanto debole da accettare il parallelo quasi in silenzio".