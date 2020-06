Migranti: Salvini, 'governo premia clandestini, pronti a raccolta firme'

Roma, 1 giu. (Adnkronos) - “1.561 sbarchi nei primi cinque mesi del 2019, schizzati a 5.024 nello stesso periodo di quest’anno: il governo chiacchiere-burocrazia-immigrati premia sempre di più i clandestini e oggi inaugura l’iter della sanatoria. Il provvedimento non accontenta il mondo agricolo, che continua a chiedere dei voucher. Non aiuta i disoccupati italiani, che si vedono superare da concorrenza straniera a basso costo. Non serve a regolarizzare i contratti, perché regala i permessi anche a chi è disoccupato. È tornato il business degli sbarchi: faremo di tutto per fermarlo, in Parlamento e nelle piazze. Siamo pronti a lanciare la raccolta firme”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.