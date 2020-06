Migranti: Rolfi (Lombardia), 'sanatoria inutile, qui assunti disoccupati'

Milano, 1 giu. (Adnkronos) - "Le nostre imprese agricole hanno bisogno di voucher e di semplificazione per l'assunzione di personale, non campagne ideologiche, come quella che sta portando avanti, con la regolarizzazione di immigrati clandestini, il ministro Bellanova. Per l'agricoltura è un intervento inutile, anzi dannoso perché ha contribuito a descrivere gli agricoltori come degli 'schiavisti' che sfruttano le persone. Un autogol per l'Italia". Lo ha detto l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Fabio Rolfi, in merito alla regolarizzazione di immigrati irregolari nel giorno in cui si 'attiva' il servizio Inps per la presentazione delle istanze.

"La regolarizzazione avrà effetto quando buona parte della vendemmia e della raccolta di ortofrutta sarà già terminata. Basta questo - ha continuato - a palesare la scarsa conoscenza delle realtà agricole da parte di un Governo e un ministro che si stanno occupando più di immigrazione che di agricoltura". Il suo plauso va "agli imprenditori agricoli che stanno assumendo tanti lombardi rimasti senza lavoro in questi mesi di difficoltà". Le associazioni di categoria "hanno raccolto migliaia di curricula per un lavoro nei campi".