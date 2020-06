Fase 2: guasto alla piscina Cozzi, si allaga nel giorno della riapertura

Milano, 1 giu. (Adnkronos) - Un guasto e un allagamento hanno impedito alla Piscina Cozzi di Milano di aprire, oggi, nel primo giorno di riapertura ufficiale dopo il periodo di lockdown. Il problema alla piscina, inagibile per tutto il giorno, ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

"In merito a quanto accaduto stamane, relativo alle problematiche della piscina Cozzi, MM, che gestisce il Servizio Idrico di Milano precisa che, come da subito appurato, il problema è derivato da una conduttura interna alla struttura e non alla rete dell’acquedotto. Il Servizio Pronto Intervento di MM ha da subito fornito tutto il supporto tecnico e ha contribuito all’individuazione della effettiva problematica", spiega una nota di MM in merito all'accaduto.

Chi si era già prenotato e aveva pagato l'ingresso per nuotare sarà rimborsato.