Fase 2: Orlando (Anci Sicilia), 'grati a Mattarella per incoraggiamento ai sindaci'

Palermo, 2 giu. (Adnkronos) - "Da Codogno a Palermo l'Italia si stringe attorno alla bandiera e ai valori della Costituzione repubblicana nata dalla lotta di Liberazione. Da Palermo e da tutti i sindaci siciliani va un saluto deferente e grato al Presidente della Repubblica anche per le parole di apprezzamento e di incoraggiamento che ha voluto usare nei confronti dei sindaci, esposti in prima linea nel contrasto al contagio del virus, ma anche per il governo della ripresa dopo il periodo terribile della pandemia e la crisi socio economica che vivono la nostre città". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Palermo e Presidente Anci Sicilia Leoluca Orlando, a margine della cerimonia per la Festa della Repubblica.