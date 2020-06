2 giugno: Mattarella, 'è tempo impegno, stop a polemiche e distinzioni' (2)

(Adnkronos) - Il Capo dello Stato, tornando a ricalcare il monito di ieri e invitando a fermare polemiche e distinzioni, ha anche ricordato l'impegno delle amministrazioni tutte nel fronteggiare l'emergenza che ha investito come uno tsunami il Paese. "In Italia, per primi in Europa e in tutto il mondo occidentale, siamo stati investiti da un fenomeno di inimmaginabile velocità di diffusione, sconosciuto anche alla scienza, nei suoi caratteri, nelle sue modalità di trasmissione, nei suoi effetti sull’organismo", ha rimarcato il Capo dello Stato.

"Chi si è trovato ad affrontarlo – nei diversi ruoli – ha dovuto procedere spesso per tentativi di fronte all’imprevedibilità del comportamento dell’epidemia, non esistendo né farmaci specifici, né consolidate valutazioni scientifiche, né indicazioni di esperienza, che consentissero previsioni adeguate, né strutture proporzionate alla dimensione del contagio".

"Attraverso il presidente Fontana e il sindaco Passerini, e gli altri sindaci presenti - ha detto il Capo dello Stato rivolgendosi a tutti i primi cittadini presenti - desidero salutare e ringraziare tutti i presidenti di regione, i sindaci, gli amministratori del nostro Paese che – insieme al governo nazionale - hanno fronteggiato il pieno del vortice dell’emergenza e si stanno adesso adoperando affinché la ripresa delle attività possa avvenire ordinatamente e in sicurezza".