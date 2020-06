Morte Floyd, Ue "scioccata"

Centrodestra, un tricolore di 500 metri da Piazza del Popolo lungo via del Corso

(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2020 Centrodestra, un tricolore di 500 metri da Piazza del Popolo lungo via del Corso La manifestazione del centro-destra in via del Corso a Roma. I leader Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani hanno guidato il corteo per le strade del centro di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev