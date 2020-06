Ponte Messina: Romano (Cp), 'senza infrastrutture Sicilia non ha futuro'

Palermo, 2 giu. (Adnkronos) - "Senza infrastrutture adeguate il Mezzogiorno, la Sicilia, non ha alcun futuro. Lo dico e e lo scrivo da decenni. Sono felice che molti altri oggi lo condividano. Il tema del Ponte così come quello delle infrastrutture strategiche è stato centrale nella mia campagna elettorale così come è stato ribadito nell’ultimo incontro dei partiti che sostengono il governo Musumeci". Così, Saverio Romano, leader di Cantiere popolare.

"Abbiamo chiesto a gran voce che venisse messo in agenda e siamo felicissimi di apprendere che oltre alle forze politiche tradizionalmente favorevoli oggi anche la sinistra, nella sua variegata composizione, sia in Sicilia che a Roma si dice disponibile per un piano di infrastrutture strategiche e in tale contesto il Ponte sullo Stretto diviene centrale. Ci auguriamo che alle parole seguano i fatti: sarebbe intollerabile sentire le solite promesse che ciclicamente vengono fatte e disattese’", conclude.