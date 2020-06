2 giugno: Faraone, 'inopportuno chiedere voto ora, Fi da che parte sta?'

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - “Chiedere elezioni ora , come ha fatto il centrodestra ieri in piazza è del tutto inopportuno: in questo momento di crisi con più di un milione di persone che rischiano il posto di lavoro, andare verso una crisi di governo è da irresponsabili ed il conto lo pagherebbero gli italiani". Lo ha detto il presidente dei senatori Iv, Davide Faraone, a Omnibus.

"Ora serve unità, qui e in Europa : dobbiamo accedere ai fondi europei che servono per sostenere l’economia e la sanità. E francamente non capisco la posizione di Forza Italia: è quella della lettera di Berlusconi di oggi o quella che era in piazza ieri ?”.