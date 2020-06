Coronavirus: Bernini, 'a eroi Cavalieri ora diamo anche bonus'

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Il Presidente Mattarella ha deciso di premiare con l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica gli 'eroi del Covid', un primo gruppo di medici, infermieri, volontari, professori, biologi e uomini delle forze dell’ordine che si sono distinti nella fase più acuta dell’emergenza sanitaria. Un atto dovuto e di grande significato simbolico che stride fortemente però con un’altra decisione, quella del governo, di cancellare dal decreto Rilancio i bonus per chi ha affrontato il Covid in prima linea con coraggio, spirito di sacrificio e totale abnegazione. Un vulnus che il Parlamento ha il dovere di sanare". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

"Forza Italia c’è - prosegue l'esponente forzista - Vedremo se la maggioranza vorrà dare sostanza almeno da qui alla collaborazione istituzionale che il Capo dello Stato ieri ha di nuovo invocato".