Fase 2: Di Battista, 'Stato pensi anche a lavoratori in nero e sia datore lavoro'

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - Lo Stato, davanti alla crisi che avanza spinta dal Covid-19, si faccia datore di lavoro e pensi anche ai lavoratori in nero. E' quanto consiglia, in un post su Facebook, Alessandro Di Battista, che torna ad avanzare la sua proposta sul 'servizio ambientale'.

"Quasi 275.000 occupati in meno (400.000 in meno in due mesi) e 746.000 persone in più che hanno smesso di cercare lavoro. Questi dati si riferiscono ad aprile scorso. A questa tragedia se ne aggiunge un'altra: quella che vivono i lavoratori a nero, fantasmi veri e propri. Non è questo il momento di fare i perbenisti. Nessuno intende giustificare il lavoro nero ma i lavoratori in nero esistono, sono persone e nei momenti drammatici lo Stato deve pensare anche a loro" suggerisce l'ex deputato M5S.

"L'infodemia (la circolazione ossessiva di centinaia di notizie al giorno, per lo più di gossip) sta pregiudicando il nostro futuro. C'è il rischio di perdere di vista l'obiettivo, quel che conta davvero. A me degli screzi tra Meloni e Salvini, della mascherina tricolore di Salvini, del colore della giacca di Pappalardo, di Pappalardo, dei sondaggi, delle regole interne ai partiti, della bibbia di Trump non me ne frega una minchia!", rimarca 'Dibba'.