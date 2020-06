Fase 2: Conte torna a parlare a italiani, punto su riaperture Regioni ed economia

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - Torna a parlare agli italiani il premier Giuseppe Conte, per annunciare questa nuova fase -decisiva- di uscita dal lockdown, con la possibilità per gli italiani di muoversi in tutto il Paese, senza alcuna differenziazione tra Regioni. Il presidente del Consiglio sarà in conferenza stampa a Palazzo Chigi alle 18, oltre ad appellarsi al buon senso degli italiani -che hanno dato prova di grande responsabilità, un riconoscimento che Conte non farà mancare nemmeno nell'appuntamento odierno- farà il punto anche sul quadro economico e sulle 'ricette' che il suo governo ha in mente per fronteggiare la crisi che incalza.