George Floyd, il segretario di +Europa Della Vedova protesta davanti ambasciata Usa a Roma

(Agenzia Vista) Roma, 03 giugno 2020 George Floyd, il segretario di +Europa Della Vedova protesta davanti ambasciata Usa a Roma Il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova, davanti all'ambasciata Usa a Roma con un cartello con la scritta "This is not America - Black Lives Matter": "Siamo qui oggi per dire che per noi di +Europa le vite dei neri americani contano, per dire che questa non è la ...