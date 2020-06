Fase 2: Crimi, 'ora patto forte a sostegno azione governo'

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Le parole del Presidente Giuseppe Conte sono chiare, lungimiranti e ben rappresentano il Paese che vogliamo ricostruire dopo l'emergenza. Un Paese moderno, all'insegna della digitalizzazione e della semplificazione, di infrastrutture ed opere realmente utili, di una giustizia rapida ed efficace, di investimenti in ricerca e sostenibilità ambientale, e di tanti altri obiettivi che con dedizione e impegno possiamo raggiungere". Lo scrive su Facebook il capo politico del M5S Vito Crimi, commentando le parole del premier oggi in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

"Ora è necessario un confronto serrato e costruttivo fra le migliori realtà ed energie che fanno parte della nostra comunità nazionale - prosegue il presidente del Consiglio - Serve un patto forte che sostenga l'azione del Governo, affinché le importanti risorse che metteremo in campo possano essere impiegate nella maniera più utile a realizzare il nostro progetto di rinascita per l'Italia e il suo futuro. Abbiamo davanti a noi l'occasione per realizzare un vero cambiamento nel Paese, superando le resistenze e lavorando per il solo interesse collettivo e per le esigenze di tutti i cittadini. Il MoVimento 5 Stelle c'è e farà la sua parte, come sempre, con proposte e azioni concrete".