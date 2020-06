Cdp: Assemblea nomina Cerami nuovo consigliere di amministrazione

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - L’Assemblea degli azionisti di Cassa Depositi e Prestiti Spa (Cdp) ha nominato oggi Carlo Cerami nuovo consigliere di amministrazione della società, a seguito alle dimissioni di Valentino Grant, rassegnate con efficacia dalla nomina del sostituto. L’Assemblea degli azionisti, nel formulare i migliori auguri a Carlo Cerami per il nuovo incarico, si legge in una nota, ha ringraziato Valentino Grant per il lavoro svolto.