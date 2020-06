Fase 2: Sncf raddoppia collegamenti, 2 treni al giorno fra Milano e Parigi

Milano, 4 giu. (Adnkronos) - Sncf Voyages Italia aumenta le frequenze dei treni Tgv tra l’Italia e la Francia e raddoppia l'offerta con due corse giornaliere di andata e ritorno tra Milano e Parigi, rispetto alle tre dell’offerta abituale. Tutti i treni fermano anche a Torino. L’azienda francese comunica inoltre che la circolazione dei treni programmati per il periodo estivo è garantita ed è possibile effettuare le prenotazioni.

Per le norme di sicurezza, in conformità a quanto previsto dalle autorità francesi e italiane, oltre a continuare a prevedere un sistema di prenotazione a posti alternati, la compagnia conferma l’adozione delle misure di prevenzione messe in campo nelle scorse settimane, come l'obbligo di indossare la mascherina, la disinfezione delle mani, la pulizia dei convogli e il distanziamento sociale.