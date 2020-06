Fase 3: Di Stefano, 'Immuni utile, no speculazione politica'

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "La app Immuni l'ho scaricata. Fare speculazione politica anche su questo è vergognoso, si mette a rischio uno strumento utile per tutto il Paese”. A dirlo, ospite di 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1, è Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri e deputato M5S. "Da ingegnere informatico -aggiunge- dico: Immuni, per legge, dovrà utilizzare i dati solo in un determinato modo e lasciarli alla fine del periodo di utilizzo, tutte le app che utilizziamo sul cellulare, da Facebook a Instagram a WhatsApp, non hanno nessun vincolo sostanziale sull'utilizzo dei dati se non il regolamento europeo”.

Quindi -chiedono i conduttori- Immuni, in questo senso, è più sicura di Instagram o Facebook? “Dal punto di vista dell'utilizzo dei dati senza ombra di dubbio”, la risposta di Di Stefano.