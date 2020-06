Coronavirus: Conte, 'dimostra vaccini fondamentali per sicurezza globale'

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Il Coronavirus ci ha drammaticamente ricordato quanto l'immunizzazione sia importante sia prevenire le pandemie. Ha anche dimostrato che gli investimenti nei vaccini per la salute globale sono fondamentali non solo per salvare vite umane e proteggere i più vulnerabili, ma anche per preservare la sicurezza globale, la stabilità e la prosperità". Così il premier Giuseppe Conte, in un videomessaggio per il 'Global Vaccine Summit', vertice sul rifinanziamento dell'Alleanza Gavi sui vaccini.

"Negli ultimi 20 anni, Gavi ha rappresentato il fondamento dell'immunizzazione globale - ha ricordato il presidente del Consigli - permettendo alle generazioni di bambini di crescere sani. Ha inoltre contribuito alla costruzione di sistemi sanitari nazionali più resilienti. Grazie al suo modello di cooperazione pubblico-privato, Gavi è una delle nostre partnership di sviluppo globale più efficaci. È stato un attore essenziale per raggiungere la copertura sanitaria universale, la sicurezza sanitaria globale, lo sviluppo sostenibile e il benessere di tutti. Gavi ha anche aperto la strada a innovativi strumenti di finanziamento per sviluppare e distribuire rapidamente nuovi vaccini a basso prezzo: come lo strumento finanziario internazionale per l'immunizzazione (IFFIm) e l'Advanced Market Commitment, di cui l'Italia è stata promotrice e uno dei maggiori donatori".