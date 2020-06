Lombardia: Piani, '46mila domande per contributi elearning e mutuo prima casa'

Milano, 4 giu. (Adnkronos) - La giunta della Regione Lombardia ha stanziato ulteriori 6 milioni di euro, su iniziativa dell'assessore alla Famiglia Silvia Piani, per riuscire a coprire tutte le richieste relative ai contributi per l'elearning, la didattica a distanza, e per le rate del mutuo della prima casa. "Sono arrivate circa 46mila domande", ha annunciato l'assessore Piani durante la diretta Facebook della Regione. "Questi 6 milioni si aggiungono ai 16 milioni già stanziati per cui arriveremo a un totale di 22 milioni, un contributo importante per dare risposte alle esigenze delle famiglie in possesso dei requisiti".