Fase 3: Alverà (Snam), 'investimenti in infrastrutture per ripartire'

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Se l'Italia riuscirà a sbloccare investimenti privati per 100 miliardi di euro in infrastrutture nei prossimi 5 anni e se riuscirà a semplificare e far correre in parallelo i processi autorizzativi allora il Paese ripartirà davvero". Ad affermarlo è l'ad di Snam, Marco Alverà, intervenendo ad un webinar organizzato dalla Business School della Luiss.

"I 100 miliardi di investimenti grazie all'effetto moltiplicatore genererebbero 300 miliardi che permetterebbero di avere un pil in crescita del 4% l'anno", sottolinea Alverà.

"Grazie ai benefici sull’indotto - rileva -, si potrebbe coinvolgere una parte importante delle nostre piccole e medie imprese creando occupazione in tutto il territorio, in particolare al Sud, con impatti positivi anche in settori particolarmente colpiti dal Covid come costruzioni, ristorazione e strutture ricettive". Proprio per questo "è importante quello che sta facendo il Governo che sta promuovendo le semplificazioni, la sburocratizzazione".