Scuola: Azzolina, 'faremo possibile per tenere unito gruppo classe'

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - “Vogliamo tenere quanto più possibile unito il gruppo classe, daremo strumenti flessibili alle scuole per agire”. Così la ministra della Scuola Lucia Azzolina, in chiusura del vertice di oggi a Palazzo Chigi, secondo quanto si apprende. “Stiamo aspettando i dati sull’edilizia dagli Enti locali. A breve chiuderemo le Linee guida condivise per settembre", ha aggiunto.