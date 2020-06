Difesa: Calderoli, 'orgogliosi di Carabinieri'

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Grazie alla gloriosa Arma dei Carabinieri per questi suoi primi 206 anni di storia leggendaria e di impegno quotidiano". Lo afferma il senatore della Lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.

"Grazie per tutti gli eroi -aggiunge- che vestendo con onore e orgoglio quella divisa hanno sacrificato la propria vita per difendere i cittadini e la legalità. Grazie a tutti loro, a quelli che nessuno ricorda, quelli a cui non sono state dedicate vie e piazze, quelli che non si sono voltati quando c’era da fare il proprio dovere. E grazie a ogni carabiniere che ogni giorno pattuglia le nostre strade, le nostre stazioni, le nostre piazze, garantendo la sicurezza di ognuno di noi. Grazie a quello che ognuno di voi ha fatto durante l’emergenza Covid, per aiutare e far sentire meno solo anziani soli o altre persone fragili. Grazie davvero. Siamo orgogliosi di voi, di ognuno di voi".