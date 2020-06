Fase 3: Sala, 'c'è bisogno di tornare verso sostanziale normalità'

Milano, 5 giu. (Adnkronos) - "Sulla pandemia c'è chi dice che si stia esaurendo, qualcun altro che magari non è meno forte il virus e siamo più forti noi a contrastarlo. C'è bisogno di provare a tornare verso una sostanziale normalità". E' quanto ritiene il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando nel suo consueto 'Buongiorno Milano' e facendo riferimento a un articolo pubblicato da un quotidiano stamane in cui si denuncia la situazione degli 'altri' malati non covid, costretti ad attendere per interventi e ricoveri. "Andiamo avanti con attenzione e poi vedremo", aggiunge Sala, annunciando nel video che il Comune ha organizzato una caccia al tesoro online per i ragazzi in occasione dell'ultimo giorno di scuola, lunedì 8 giugno.