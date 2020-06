Scuola: Versace (Fi), 'governo mantenga impegno per più docenti sostegno'

Roma, 6 giu. (Adnkronos) - “Il governo ha accolto il mio ordine del giorno per la copertura, entro settembre, di tutti i posti vacanti per il sostegno, anche ricorrendo a procedure concorsuali straordinarie per riempire il vuoto esistente. Bene, speriamo che non sia uno dei tanti impegni che il governo dice di assumere e che, poi, tristemente finiscono in un dimenticatoio". Lo afferma Giusy Versace, deputata di Forza Italia e capo del dipartimento Pari opportunità e Disabilità del partito.

"Reclutare un corposo numero di docenti specializzati al sostegno -aggiunge- è il minimo che si possa fare per garantire il libero accesso all'istruzione scolastica, senza alcuna forma di discriminazione, esattamente come dice la nostra Costituzione”.