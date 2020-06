Coronavirus: Fontana, 'su camici automatismo burocratico, Dama mai incassato' (2)

(Adnkronos) - Dama è, secondo il governatore, "tra le tante aziende lombarde che hanno accolto la nostra richiesta di aiuto". Durante il periodo di crisi sanitaria, ricostruisce Fontana, "appurato che da Roma non sarebbero mai arrivati in tempo gli aiuti, Regione Lombardia è stata costretta ad incaricare la propria centrale acquisti, Aria spa, per assicurare l'approvvigionamento di forniture e servizi per fronteggiare l'emergenza ricorrendo all'istituto della procedura negoziata ex art. 53 d.lgs. 50/2016 Codice degli appalti. Ogni giorno servivano centinaia di migliaia di mascherine, camici, visiere con urgenze e quantità che superavano di almeno cento volte, in alcuni casi anche migliaia, le ordinarie necessità di approvvigionamento pre Covid", spiega.

Da qui, l'intervento di Dama (Paul&Shark), che aveva convertito la sua produzione in dispositivi di protezione individuale per medici e operatori sanitari. Lo scorso 14 aprile, c'erano articoli di stampa che ne parlavano e la stessa società "si è distinta anche con una donazione di 60mila euro sul fondo straordinario per l'emergenza istituito da Regione Lombardia, e ha fornito gratuitamente mascherine e camici ad ospedali e amministrazioni comunali".