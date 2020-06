Bergamo: cade dalla bici su ringhiera nei pressi di casa, grave adolescente

Milano, 7 giu. (Adnkronos) - A Bergamo un ragazzo di 14 anni è caduto dalla sua bici ed è finito su una ringhiera, procurandosi una ferita penetrante al collo. L'incidente è accaduto ieri sera, intorno alle 23, in via Monte Grappa, nei pressi della casa dell'adolescente, subito ricoverato in codice rosso al Papa Giovanni 23esimo. Sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri: non ci sarebbero altre persone coinvolte nella dinamica.