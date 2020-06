Milano: furto in casa di Diletta Leotta, rubati gioielli e orologi

Milano, 7 giu, (Adnkronos) - Diletta Leotta derubata nella sua casa di Milano. Il furto è avvenuto nella notte e la nota conduttrice televisiva ha sporto denuncia, chiamando la polizia. I ladri sarebbero entrati dopo aver forzato la porta finestra e avrebbero portato via in particolare orologi e gioielli. Indiscrezioni quantificano il valore del bottino in 150mila euro, ma la questura non conferma. Sul posto è stata inviata anche la polizia scientifica.