Coronavirus: zero contagi in province Lecco e Mantova, a Milano +43

Milano, 7 giu. (Adnkronos) - Nel conto dei nuovi contagi in Lombardia (125 rilevati da circa 8mila tamponi), il grosso si registra in provincia di Milano, con 43 nuovi casi, di cui 23 in città. Varese e Brescia a seguire, con 19 nuovi positivi al covid19 in entrambe le province. Zero contagi invece a Mantova e Lecco, uno solo a Como. Bene la situazione di Monza (+2) e Lodi (+2). A Sondrio ci sono 7 nuovi contagi, a Pavia 12, a Bergamo 7 e a Cremona 6.