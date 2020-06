Coronavirus: Grimoldi (Lega), 'su Lombardia fango gratuito'

Milano, 7 giu. (Adnkronos) - "Il Fatto Quotidiano è riuscito a trasformare una notizia che meritava applausi e lodi, ovvero 75mila camici donati alla sanità lombarda da un’azienda privata che non ha intascato un euro, in un falso scoop trattato, citando titolo, occhiello e catenaccio, come ‘scandalo camici’ e ‘conflitto d’interessi’". Lo afferma il segretario della Lega Lombarda Salvini Premier, Paolo Grimoldi. "Qui - aggiunge - bisognerebbe solo ringraziare questi imprenditori che hanno fornito aiuti durante l’emergenza, non gettare fango gratuito. Adesso il Fatto Quotidiano risponderà delle sue falsità in tribunale, certo non in edicola dove ormai i suoi lettori sono sempre di meno...".