Inwit: Suigo nuovo direttore external relations & communication

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - Michelangelo Suigo è il nuovo direttore External Relations & Communication di Inwit, la società di infrastrutture per la telefonia wireless quotata al Ftse Mib. Suigo riporta direttamente all’ad della società, Giovanni Ferigo, e avrà la responsabilità di assicurare il posizionamento e le relazioni aziendali nei confronti delle istituzioni nazionali e locali, think tank e mondo associativo, le attività di sostenibilità, la comunicazione istituzionale verso i media e sul web, le politiche di brand, nonché la realizzazione di sponsorizzazioni ed eventi.

Michelangelo Suigo, laureato in Economia e Commercio all'Università La Sapienza, Master in studi superiori legislativi Isle (Istituto per la documentazione e gli studi legislativi), proviene da Leonardo dove ha ricoperto il ruolo di Senior Vice President Government Affairs. Dal 1995 al 1999 ha lavorato al Senato della Repubblica come esperto di tecnica legislativa, occupandosi di telecomunicazioni, emittenza radiotelevisiva, industria, trasporti e lavori pubblici.

In Vodafone Italia dal dicembre 1999, ha assunto ruoli di crescente responsabilità nell’area External Affairs, fino ad assumere il ruolo di Head of Governmental & Institutional Affairs, ricoperto fino a marzo 2019. È giornalista pubblicista e docente di Lobbying e Public Affairs nei principali Master in Lobbying e comunicazione di impresa (tra cui Luiss Business School, Sole 24 Ore Business School e Università di Tor Vergata).