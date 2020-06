Fase 3: Crimi, 'patto export spinge su asse portante nostra economia'

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Con il Patto per l'Export destiniamo oltre 1 miliardo di euro alle imprese del nostro Paese che esportano all'estero. Rivolgo un sincero ringraziamento al nostro Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che ha lavorato con dedizione per portare a compimento questa straordinaria iniziativa, una strategia di sostegno pubblico alle aziende che operano su mercati internazionali che ha pochi precedenti. Così riconosciamo la rilevanza di un settore che è asse portante della nostra economia, e che in questa fase di ripresa e rilancio merita investimenti adeguati". Lo scrive su Facebook il capo politico del M5S, Vito Crimi.

Con questa iniziativa, "non guardiamo solo all'Italia e a ciò che avviene nel nostro Paese. Guardiamo anche a ciò che l'Italia può fare al di là dei propri confini, con un Made in Italy che non è solo pregio e bellezza, ma anche innovazione, tecnologia, creatività, prodotti che contribuiscono valorizzarci all'interno dei mercati e delle economie di tutto il mondo", conclude Crimi plaudendo al progetto.