Moby potenzia collegamenti per la Sardegna

Roma, 8 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Autostrada del mare, certo. Ma anche quasi una metropolitana del mare. Con una frequenza che permette ai viaggiatori di modellare i viaggi sulle proprie esigenze di data, orario e comodità assoluta. Con Moby la linea fra Genova e Olbia (e ritorno) è sempre più servita e da oggi si arricchisce ulteriormente di 66 nuove partenze dal 23 luglio al 6 settembre che si vanno ad aggiungere a tutte quelle già programmate e verranno effettuate da Moby Drea, una delle navi più amate dai passeggeri della Balena Blu. E' quanto annuncia una nota.

"In pochissimi giorni, Moby, Tirrenia e Toremar si sono guadagnate fra i viaggiatori la fama delle compagnie più sicure per viaggiare quest’estate in direzione delle più belle spiagge e località di villeggiatura, dalla Sardegna alla Sicilia, dalle Isole Tremiti alla Corsica, dall’Elba a tutto l’Arcipelago toscano", spiega ancora la nota.

Viaggiare in sicurezza l'obiettivo. "L’istituzione del 'care manager', una nuova figura professionale che assiste i viaggiatori dal momento in cui salgono a bordo per tutto ciò che concerne la sicurezza, dalle mascherine al distanziamento, i nuovi scudi in plexiglass che proteggono la reception, le casse e tutti i siti della nave dove i marittimi sono a contatto diretto e ravvicinato con il pubblico, la presenza assidua dei medici di bordo a misurare la temperatura prima dell’imbarco, le modalità di areazione, la sanificazione continua di cabine, spazi comuni e persino delle schede di ingresso nelle cabine", spiega ancora la nota.

E non è finita qui. "E si aggiungono ulteriori comodità a disposizione dei viaggiatori, come il nuovissimo servizio in camera per chi preferisce consumare il pasto in cabina con la famiglia. E tutto questo, come sempre, si abbina alle grandi promozioni delle compagnie del gruppo Onorato Armatori: fino a fine anno su tutte le linee Moby, Tirrenia e Toremar (ad eccezione delle Tremiti) continua #unmaredigrazie, il ringraziamento delle nostre Compagnie a medici, infermieri, sanitari e a tutti coloro che hanno lavorato in prima linea in questi drammatici mesi, senza dimenticare nessuno, dai volontari del 118 agli addetti alle mense ospedaliere e alla pulizia degli ospedali", spiegano dalle compagnie.

"Per usufruire del cento per cento di sconto (al netto di tasse e servizi), ai sanitari sarà sufficiente prenotare per sé e per un'altra persona, adulto o ragazzo fra i 4 e gli 11 anni, entro il 15 giugno sul sito, selezionare il codice 'GRAZIEATUTTI' e presentare le proprie credenziali sanitarie o un certificato rilasciato dall’ospedale all’imbarco insieme al biglietto", prosegue ancora la nota.

"Questa promozione con cui Moby, Tirrenia e Toremar ringraziano chi ha salvato la vita a tutti noi si somma a tutte quelle già in essere. Fra le altre, per tutti i viaggiatori che prenotano entro il 30 giugno sulle navi Moby e Tirrenia, è ancora disponibile la straordinaria tariffa per le auto al seguito da 20 euro per le partenze Moby per Sardegna, Corsica e Sicilia fino al 30 settembre e per le linee Tirrenia Genova-Porto Torres-Genova, Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia, Napoli-Palermo-Napoli sempre fino al 30 settembre e Genova-Olbia-Genova di Tirrenia fra il 21 luglio e il 6 settembre. Sempre più frequenti, sempre più sicuri, sempre più convenienti, sempre più eccellenti. Il poker dei viaggi di Moby, Tirrenia e Toremar è servito", conclude la nota.