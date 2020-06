Coronavirus: Technogenetics, bene sentenza Tar su San Matteo-Diasorin, accolte nostre istanze

Milano, 8 giu. (Adnkronos) - Technogenetics "guarda con favore alla sentenza del Tar della Lombardia relativa all'accordo tra il Policlinico San Matteo di Pavia e la Diasorin sui test sierologici". Lo comunica la società, azienda italiana attiva nella produzione e commercializzazione di test diagnostici e dispositivi medici Ivd.

L’amministratore delegato di Technogenetics, Salvatore Cincotti, spiega che “la sentenza parla da sé. Ci riteniamo soddisfatti perché accoglie in pieno le principali istanze contenute nel ricorso che abbiamo presentato, in particolare il rispetto delle normative relative ai pubblici acquisti e l’esigenza di non alterare la concorrenza, specie in un momento così delicato determinato dall’emergenza Covid. Confermiamo la nostra piena fiducia nella cooperazione pubblico-privato nel rispetto dei ruoli e delle norme”.