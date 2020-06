Fase 3: malumore ministri, 'documento Colao letto su agenzie'**

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - Il documento della task force guidata da Vittorio Colao, consegnato oggi al premier Giuseppe Conte, genera parecchi malumori nel governo Conte. A infastidire diversi esponenti dell'esecutivo -riferiscono fonti di primo piano all'Adnkronos- aver letto il contenuto del documento dai lanci delle agenzie, perché ai ministri il dossier per il 'rilancio 2020-2021' non è ancora arrivato. Cinquantatré pagine "note ai giornalisti e non a chi fa parte dell'esecutivo", dicono le stesse fonti puntando il dito contro Palazzo Chigi. Dove a breve inizierà una nuova riunione tra Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza sugli Stati generali dell'economia.