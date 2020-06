Fase 3: Conte chiarisce, rapporto Colao non è trapelato da P.Chigi**

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - Il documento messo a punto dalla task force guidata da Vittorio Colao, 'rilancio Italia 2020-2022', non è trapelato da Palazzo Chigi. Lo ha messo in chiaro, a quanto apprende l'Adnkronos, il premier Giuseppe Conte durante il vertice con i capi delegazione delle forze di maggioranza, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, dopo che, nel tardo pomeriggio, era emerso il malcontento di diversi ministri per aver letto il testo dalle agenzie di stampa, non avendo ricevuto il documento.

Durante la riunione, che per ora, viene assicurato, prosegue in un clima sereno, nessuno ha sollevato la questione, ma Conte ha sentito comunque di chiarire che la fuga di notizie non era riconducibile a Palazzo Chigi. Intanto va avanti il confronto sugli Stati generali dell'Economia, che, secondo fonti di governo, potrebbero slittare a venerdì.