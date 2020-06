Regionali: Meloni, 'settimana decisiva, intesa su candidature vicina'

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Mi pare che la riunione di ieri sia andata bene, mi pare che ci siano le basi per chiudere velocemente una situazione che metta in campo i candidati migliori e vincenti in tutte le regioni al voto sia assolutamente alla portata. Termineremo il lavoro nelle prossime ore. Penso che questa sia la settimana decisiva". Lo ha detto Giorgia Meloni ai cronisti a margine di una conferenza stampa alla Camera.