Fase 3: Gelmini, 'piano Colao venga discusso in Parlamento'

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - “Il Piano Colao? Parafrasando Rossini potremmo dire che c’è del nuovo e del buono, peccato che il nuovo non sia buono e il buono non sia nuovo. Noi chiediamo che questo rapporto venga discusso in Parlamento, coinvolgendo le opposizioni”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, ai microfoni del Giornale Radio Rai.