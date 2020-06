Camera: Più Europa, 'Pd si inginocchia per Floyd, ora elimini decreti sicurezza'

Roma, 9 giu. (Adnkronos) - “Non è stata sbagliata la scelta dei deputati del Pd che si sono inginocchiati in Aula, aderendo a una forma di protesta nonviolenta che ha coinvolto anche parlamentari statunitensi e che pone il problema di un sempre più evidente ‘rigurgito’ razzista nel cuore delle democrazie occidentali, e non solo di quella americana. Ad essere sbagliato, semmai, è che quegli stessi parlamentari accettino che il monumento più evidente e scandaloso al razzismo legale in Italia, cioè i decreti sicurezza, imposti ai tempi del Conte I dal ministro Salvini, continuino a rappresentare un valore non negoziabile anche per il governo Conte II, con tutto il corollario di decreti e provvedimenti di ostacolo all’attività di soccorso in mare da parte delle Ong”. Lo dichiara Carmelo Palma, componente della direzione di Più Europa.